تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بملفي الأمن والاقتصاد.. الجمهوريون يتصدرون ثقة الناخبين الاميركيين

Lebanon 24
19-01-2026 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1470527-639044170165895583.webp
Doc-P-1470527-639044170165895583.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف استطلاع حديث للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" منتصف كانون الثاني الجاري، عن تفوق كبير للحزب الجمهوري في ملفات مهمة تشغل الناخب الأميركي، وفي مقدمتها أمن الحدود والاقتصاد والسياسة الخارجية، مما يعزز موقف الحزب قبل الانتخابات النصفية لعام 2026.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 1500 ناخب مسجل، أن الجمهوريين يمتلكون أفضلية كبيرة في ملف "أمن الحدود" بفارق 28 نقطة عن الديمقراطيين، حيث عبّر 48 بالمئة من المشاركين عن ثقتهم في قدرة الجمهوريين على إدارة هذا الملف مقابل 20 بالمئة فقط لصالح الديمقراطيين.

كما حافظ الجمهوريون على تقدمهم في ملف "الهجرة" بفارق 11 نقطة.
وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للصوت الانتخابي، نال الجمهوريون ثقة أكبر في التعامل مع ملفي "الاقتصاد والتضخم" بفارق 6 نقاط، بالإضافة إلى تفوق في ملف "التعريفات الجمركية"، في وقت يصف فيه أغلب المشاركين حالة الاقتصاد الحالي بالـ"ضعيفة"، معربين عن تراجع رضاهم عن الأداء الاقتصادي العام للبلاد.

وفيما يخص الدور الأميركي الخارجي، منحت النتائج الحزب الجمهوري تفوقاً بـ5 نقاط في ملف "السياسة الخارجية" بشكل عام، و4 نقاط في كيفية إدارة ملف "الحرب الروسية الأوكرانية".

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام تمثل "أداة دعائية قوية" للجمهوريين، حيث تظهر أن الناخبين لا يرون في الديمقراطيين بديلاً أفضل في قضايا جوهرية رغم بعض التقدم الذي يحرزه الحزب الديمقراطي في ملفات خدمية مثل "الرعاية الصحية" و"سياسة اللقاحات".

ورغم تقارب النوايا التصويتية العامة لمجلس النواب حيث يتفوق الديمقراطيون بنسبة 47 بالمئة مقابل 43 بالمئة، إلا أن التفوق الجمهوري في الملفات الأمنية والاقتصادية يضع الديمقراطيين في موقف دفاعي رغم تزايد الاستياء الشعبي من مستويات التضخم الحالية وصعوبة الأوضاع المعيشية التي رصدها الاستطلاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع رأي لـ"رويترز": شعبية الرئيس ترامب تراجعت إلى 39% بسبب استياء الناخبين الجمهوريين من طريقة تعامله مع الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع جديد للرأي أظهر أن نسبة تأييد الناخبين الشباب لأداء دونالد ترامب تراجعت بنحو 50% (الشرق)
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يدخل أعمق ملفات الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الديمقراطيون

الديمقراطيين

الديمقراطي

الأوكرانية

وول ستريت

الاستطلاع

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:17 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24