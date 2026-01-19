الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة

أعلن الكرملين، يوم الإثنين، توجيه دعوة إلى للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي .



وفي هذا الإطار، باشر الرئيس الأميركي خطوات عملية لتشكيل «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة ضمن الخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب، في وقت أكد عدد من قادة الدول ومسؤولين دوليين تلقيهم دعوات رسمية للمشاركة في المجلس.



وكان قد أفاد بأن الخطة تقضي بإنشاء مجلس سلام برئاسة ، إلى جانب هيئتين مرتبطتين به، هما لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة مؤقتًا، ومجلس تنفيذي ذو طابع استشاري.

Advertisement