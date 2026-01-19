تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عربي-دولي
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
Lebanon 24
19-01-2026
|
05:18
أعلن الكرملين، يوم الإثنين، توجيه دعوة إلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وفي هذا الإطار، باشر الرئيس الأميركي خطوات عملية لتشكيل «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة ضمن الخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب، في وقت أكد عدد من قادة الدول ومسؤولين دوليين تلقيهم دعوات رسمية للمشاركة في المجلس.
وكان
البيت الأبيض
قد أفاد بأن الخطة تقضي بإنشاء مجلس سلام برئاسة
ترامب
، إلى جانب هيئتين مرتبطتين به، هما لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة
قطاع غزة
مؤقتًا، ومجلس تنفيذي ذو طابع استشاري.
