عن سوريا وأحمد الشرع.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي

قال تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن قوات الحكومة حققت مكاسب إستراتيجية واسعة ضد قوات (قسد) شمال شرقي البلاد.



وذكرت الصحيفة أنَّ هذا التقدم يُعد اختراقاً كبيراً من الرئيس السوري أحمد في جهوده لتوسيع سيطرة حكومته على كامل الأراضي السورية بعد أكثر من عام على سقوط النظام السوري السابق برئاسة .





وأشارت الصحيفة إلى أن المساحة التي كانت تسيطر عليها قسد شمال شرقي سوريا تمثل إحدى أكبر العقبات أمام تعزيز سلطة الحكومة الجديدة.





ونقل التقرير عن محللين أمنيين ومسؤولين أميركيين أن جزءاً كبيراً من هذا التقدم السريع تم بمساعدة قوات العشائر العربية في المنطقة التي كانت موالية لقسد ثم اختارت الانحياز إلى جانب الحكومة المركزية في دمشق.





وفي سياق متصل، استطلعت صحيفة "معاريف" رأي خبير في شؤون حول التطورات الجارية شمالي سوريا.





وأكد الخبير أن سيطرة الحكومة السورية على حقول في شرقي البلاد ليست مجرد تطور تكتيكي، بل إنه حدث ذو دلالة إقليمية عميقة، موضحا أنها المرة الأولى التي تستعيد فيها دمشق السيطرة على معظم موارد الطاقة في البلاد، منذ اندلاع الثورة السورية.





وأوضح الخبير أن هذا التطور يغير ميزان القوى الداخلي والإقليمي في آن معاً، مشيراً إلى أنه بعيداً عن الأهمية الاقتصادية، تمثل هذه الخطوة رسالة سياسية حازمة مفادها أن سوريا لا تعود كدولة فدرالية أو لامركزية، بل تعود كياناً مركزياً يسعى لاستعادة السيادة الكاملة حتى لو كان الثمن مواجهات داخلية خطيرة. (الجزيرة نت)



