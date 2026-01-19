وزير المالية الإسرائيلي يطالب بالسيطرة الكاملة على غزة

دعا بتسلئيل سموتريتش إلى تصحيح "خطيئة" الانسحاب من غزة عام 2005، معلناً خلال خطاب ألقاه بمناسبة الاعتراف بمستوطنة ياتسيف الجديدة في أن لا يمكنها "الانتظار 20 عاماً أخرى" للسيطرة على القطاع الساحلي الفلسطيني، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".





وفي مناشدته رئيس الوزراء السيطرة على غزة، قال سموتريتش: "إما نحن أو هم. إما سيطرة إسرائيلية كاملة، وتدمير (حماس)، ومواصلة قمع الإرهاب على المدى ، وتشجيع هجرة العدو إلى الخارج، واستيطان إسرائيلي دائم، أو – لا سمح الله – تبديد جهود وتكاليف الحرب وانتظار الجولة المقبلة".





وأضاف أن الرئيس الأميركي يستحق الشكر الإسرائيلي لدوره في إعادة الرهائن، لكن "خطته سيئة لدولة إسرائيل" ويجب وضعها جانباً، مؤكداً أن "غزة لنا، ومستقبلها سيؤثر في مستقبلنا أكثر من أي طرف آخر"، ولذلك يجب على «تحمّل المسؤولية عما يجري هناك» و"فرض حكم عسكري".

Advertisement