قال إن عناصر من "العمال الكردستاني" و"فلول النظام السابق" تحاول عرقلة الاتفاق، مؤكداً مقتل جنود في هجمات استهدفت قواته.



في المقابل، قالت "قسد" إن الجيش السوري يواصل هجماته في مناطق عدة، مشيرة إلى اشتباكات في محيط "سجن الأقطان" في الذي يضم معتقلي "داعش".

