Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

يبحث عن عظام زوجته بالغربال.. شاب من غزة يوثّق رحلة العثور على عائلته (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:20
أثارت قصة الشاب الفلسطيني الغزي "أبو إسماعيل حماد" تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما نشر مقطعاً يوثّق فيه مشاركته رحلة البحث عن زوجته وأولاده تحت أنقاض منزلهما المدمّر في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وظهر حماد في الفيديو وهو يحاول، بوسائل بدائية، الوصول إلى ما تبقّى من زوجته التي توفيت وهي حامل، وكتب معلّقاً "وأخيرا وصلت لرفات زوجتي، وبهذه الطريقة البدائية أجمعها مع جنينها، وإن شاء الله أصل لمن تبقّى من أبنائي وبناتي".


وتأتي هذه القصة في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب، مع دمار واسع طال الأحياء السكنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتشير منظمات إنسانية إلى أن كثيراً من العائلات تضطر لانتشال جثامين أقاربها بوسائل بدائية، في ظل غياب المعدات الثقيلة وتعذّر أو تأخر وصول فرق الدفاع المدني، ما يزيد معاناة البحث ويضاعف العبء النفسي والجسدي.
