Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

محكمة روسية حكمت بالسجن 5 سنوات على أميركي بتهمة تهريب أسلحة

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:27
حكمت محكمة كراسنودار الإقليمية في روسيا، الاثنين، بالسجن 5 سنوات على مواطن أمريكي بعد إدانته بنقل أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية.

وأوضحت المحكمة أن الرجل، الذي يُدعى تشارلز واين زيمرمان، "أدين بتهمة تهريب أسلحة وذخائر" بعد العثور على أسلحة نارية على متن يخته الراسي في ميناء سوتشي بجنوب روسيا في حزيران الماضي، بحسب"رويترز".

ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن توقيف زيمرمان أو تفاصيل إضافية عن القضية، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حتى اللحظة.

ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية في 2022، حيث سُجن العشرات من الغربيين، بمن فيهم أمريكيون، وتم تبادل العديد منهم لاحقًا ضمن عمليات تبادل الأسرى.

وتتهم واشنطن موسكو باستخدام المواطنين الأمريكيين كأداة ضغط سياسية ودبلوماسية.


 
