عربي-دولي

الأونروا تسجل ارتفاعًا حادًا في أمراض الجهاز التنفسي في غزة

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:51
سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الإثنين، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد مرضى الجهاز التنفسي في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "الظروف الشتوية القاسية في غزة أدت إلى ارتفاع حاد في حالات أمراض الجهاز التنفسي".

وأضافت: "كما ساهم الاكتظاظ الشديد وانعدام الظروف المعيشية الكريمة في زيادة الأمراض الجلدية وانتشار القمل".

وأوضحت أنه "في إحدى النقاط الطبية التابعة للأونروا، ارتفع عدد المرضى بنسبة تقارب 60 بالمئة، متجاوزا 1700 مريض يوميا".

وقالت الأونروا إنها "تواصل عملها، وبإمكاننا مضاعفة جهودنا لو سمح بدخول المزيد من المساعدات".

ورغم توقف الحرب في غزة، لا يزال القطاع يعاني أزمة إنسانية خانقة، مع نقص كبير في الطعام والمواد الإغاثية والوقود. (سكاي نيوز) 
