عربي-دولي
مجددًا.. طائرة نتنياهو تقلع إلى جهة "غير معلومة"
Lebanon 24
19-01-2026
|
07:58
photos
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
عن أن طائرة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
"جناح صهيون"، أقلعت ظهر اليوم الإثنين إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع.
وكانت قبل أيام قد غادرت طائرة "جناح صهيون"، المجال الجوي
الإسرائيلي
، لتُحلّق فوق
البحر المتوسط
، بعدما أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من بئر سبع، وفق ما ذكرت مواقع لرصد الرحلات الجوية.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الطائرة كانت قد غادرت
إسرائيل
قبل الجولات السابقة من القتال مع
إيران
؛ لتجنب استهداف الصواريخ
الإيرانية
لها.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين لم تُسمِّهم نفي أن تكون هذه الخطوة ذات صلة بإيران، وقالوا إن الطائرة تقوم بمهمة تدريبية دورية.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة نتنياهو "جناح صهيون" تقلع إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة نتنياهو "جناح صهيون" تقلع إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع
19/01/2026 18:26:19
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرة نتنياهو لوجهة مجهولة
Lebanon 24
"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرة نتنياهو لوجهة مجهولة
19/01/2026 18:26:19
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
Lebanon 24
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
19/01/2026 18:26:19
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار من جديد عند اطراف منطقة البريدج جهة سنيا
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار من جديد عند اطراف منطقة البريدج جهة سنيا
19/01/2026 18:26:19
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
البحر المتوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
11:03 | 2026-01-19
19/01/2026 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات ووساطات.. قائمة بما فعله ترامب في أول عامٍ على ولايته الثانية
Lebanon 24
ضربات ووساطات.. قائمة بما فعله ترامب في أول عامٍ على ولايته الثانية
11:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل
10:55 | 2026-01-19
19/01/2026 10:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "سجون داعش" في سوريا يتفجّر.. تقرير يكشف بالارقام خبايا هذا الملف
Lebanon 24
ملف "سجون داعش" في سوريا يتفجّر.. تقرير يكشف بالارقام خبايا هذا الملف
10:30 | 2026-01-19
19/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استراتيجية إيران في التأخير.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
Lebanon 24
عن استراتيجية إيران في التأخير.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
10:30 | 2026-01-19
19/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
18/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
19/01/2026 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
01:45 | 2026-01-19
19/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
11:03 | 2026-01-19
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
11:00 | 2026-01-19
ضربات ووساطات.. قائمة بما فعله ترامب في أول عامٍ على ولايته الثانية
10:55 | 2026-01-19
صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل
10:30 | 2026-01-19
ملف "سجون داعش" في سوريا يتفجّر.. تقرير يكشف بالارقام خبايا هذا الملف
10:30 | 2026-01-19
عن استراتيجية إيران في التأخير.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
10:17 | 2026-01-19
قرصنة تلفزيونات إيران الرسمية.. ورسالة إلى المتظاهرين
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
19/01/2026 18:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
