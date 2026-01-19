مجددًا.. طائرة نتنياهو تقلع إلى جهة "غير معلومة"

أفادت القناة 12 عن أن طائرة "جناح صهيون"، أقلعت ظهر اليوم الإثنين إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكانت قبل أيام قد غادرت طائرة "جناح صهيون"، المجال الجوي ، لتُحلّق فوق ، بعدما أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من بئر سبع، وفق ما ذكرت مواقع لرصد الرحلات الجوية.



وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الطائرة كانت قد غادرت قبل الجولات السابقة من القتال مع ؛ لتجنب استهداف الصواريخ لها.



ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين لم تُسمِّهم نفي أن تكون هذه الخطوة ذات صلة بإيران، وقالوا إن الطائرة تقوم بمهمة تدريبية دورية.