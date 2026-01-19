اجتماع لمجلس الأمن الروسي… بوتين يحدد أولويات موسكو المقبلة

ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي خُصص لبحث ملفين، أولهما قضايا الأمن الراهنة، وثانيهما دور وخطواتها في مسار بناء "عالم جديد متعدد الأقطاب".



وقال خلال الاجتماع إن جدول الأعمال يتضمن "مسألتين"، مشيرًا إلى أن سيشمل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في هذا الاتجاه.



وكان بوتين قد دعا في وقت سابق إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتقديم "مساعدة حقيقية" لقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وصفه بأنه "أكثر عدلاً".



كما لفت إلى أن عشرات الدول تعاني من انتهاك حقوقها السيادية، وتفتقر إلى القدرات التي تمكّنها من حماية مصالحها. (روسيا اليوم)

