انفجار يهز فندقًا في كابل ويسفر عن قتلى وجرحى

أسفر انفجار استهدف، اليوم الاثنين، فندقاً في العاصمة الأفغانية كابل عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية وحكومة .وقال المتحدث باسم شرطة كابل، ، "وقع انفجار في فندق" في إحدى ضواحي العاصمة، "ما أسفر عن سقوط ضحايا".وأكد المتحدث باسم قاني أن "هناك ضحايا، جرحى وقتلى".وشوهد الدخان يتصاعد من موقع الحادث، بينما هرعت فرق الإطفاء للمكان.وأعلن المتحدث باسم شرطة كابل أن التحقيقات في الانفجار بدأت وسيتم إعلان نتائجها في وقت لاحق.وحتى الآن، يعتبر الهدف من هذا الانفجار وطبيعته غير معروفين، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه. (ارم نيوز)