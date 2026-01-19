الشيخ محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل لتعزيز علاقات الإمارات والهند

وصل الشيخ زايد آل رئيس دولة ، الإثنين، إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى .



وقد كان في مقدمة مستقبلي رئيس ـ لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي ـ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وعدد من كبار المسؤولين.



ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.



وقال ناريندرا مودي، على حسابه في منصة "إكس": "توجهتُ إلى لاستقبال أخي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة تُجسّد زيارته الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة المتينة بين الهند والإمارات. أتطلع إلى مباحثاتنا".

Advertisement