Najib Mikati
عربي-دولي

الشيخ محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل لتعزيز علاقات الإمارات والهند

Lebanon 24
19-01-2026 | 09:09
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى جمهورية الهند.

وقد كان في مقدمة مستقبلي رئيس دولة الإمارات ـ لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي ـ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وقال ناريندرا مودي، على حسابه في منصة "إكس": "توجهتُ إلى المطار لاستقبال أخي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تُجسّد زيارته الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة المتينة بين الهند والإمارات. أتطلع إلى مباحثاتنا".
الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء

دولة الإمارات

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وزير الدفاع

نائب رئيس

