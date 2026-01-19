تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الشيخ محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل لتعزيز علاقات الإمارات والهند
Lebanon 24
19-01-2026
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
رئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة
، الإثنين، إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى
جمهورية
الهند
.
وقد كان في مقدمة مستقبلي رئيس
دولة الإمارات
ـ لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي ـ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وعدد من كبار المسؤولين.
ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
نائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية
والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
وقال ناريندرا مودي، على حسابه في منصة "إكس": "توجهتُ إلى
المطار
لاستقبال أخي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة.
تُجسّد زيارته الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة المتينة بين الهند والإمارات. أتطلع إلى مباحثاتنا".
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
11:03 | 2026-01-19
19/01/2026 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات ووساطات.. قائمة بما فعله ترامب في أول عامٍ على ولايته الثانية
Lebanon 24
ضربات ووساطات.. قائمة بما فعله ترامب في أول عامٍ على ولايته الثانية
11:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل
10:55 | 2026-01-19
19/01/2026 10:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "سجون داعش" في سوريا يتفجّر.. تقرير يكشف بالارقام خبايا هذا الملف
Lebanon 24
ملف "سجون داعش" في سوريا يتفجّر.. تقرير يكشف بالارقام خبايا هذا الملف
10:30 | 2026-01-19
19/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استراتيجية إيران في التأخير.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
Lebanon 24
عن استراتيجية إيران في التأخير.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
10:30 | 2026-01-19
19/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
