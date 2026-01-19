سجن الشدادي خارج السيطرة.. قسد تتهم "فصائل دمشق" وتنتقد صمت التحالف

قالت قوات "قسد" إن "فصائل " نفذت منذ هجمات متكررة على سجن الشدادي، الذي يضم "آلاف السجناء" من عناصر تنظيم الدولة.



وأضافت "قسد" أن السجن "خرج حالياً عن سيطرة قواتها"، مشيرة إلى أن قاعدة القريبة "لم تستجب لدعوات التدخل"، رغم أنها تبعد عن السجن "كيلومترين فقط"، وفق ما ورد في تصريحها.

Advertisement