Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

سجن الشدادي خارج السيطرة.. قسد تتهم "فصائل دمشق" وتنتقد صمت التحالف

Lebanon 24
19-01-2026 | 09:12
قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن "فصائل دمشق" نفذت منذ صباح اليوم هجمات متكررة على سجن الشدادي، الذي يضم "آلاف السجناء" من عناصر تنظيم الدولة.

وأضافت "قسد" أن السجن "خرج حالياً عن سيطرة قواتها"، مشيرة إلى أن قاعدة التحالف الدولي القريبة "لم تستجب لدعوات التدخل"، رغم أنها تبعد عن السجن "كيلومترين فقط"، وفق ما ورد في تصريحها.
التحالف الدولي

تحالف الدول

الديمقراطية

صباح اليوم

الديمقراطي

ديمقراطي

سوريا

دمشق

