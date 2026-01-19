الأمم المتحدة تحذر: إيران تستخدم الإعدام كأداة ترهيب

حذرت الاثنين من استخدام لعمليات الإعدام كـ"أداة ترهيب دولة"، منددة بارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام عالميا في 2025.



وقال لحقوق الإنسان في بيان إن الجمهورية الإسلامية أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي.



وأضاف أن هذا الرقم أسهم في "زيادة مقلقة" على مستوى العالم.



واندلعت احتجاجات في إيران في 28 كانون الأول الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.



وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ يواجه القيادة منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.



وكانت " في إيران" (Iran Human Rights)، أفادت بأنّها تحققت من مقتل 3428 متظاهرا على يد القوات الأمنية، قائلة إنها تستند في ذلك إلى مصادر داخل النظام الصحي في الجمهورية الإسلامية وعبر شهود ومصادر مستقلة متعددة.





