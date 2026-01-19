هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها

ضربت هزة أرضية خفيفة، عدة مناطق في اسرائيل.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي ، فإن الهزة كانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان وطبريا بشكل أساسي.