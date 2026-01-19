قرصنة تلفزيونات إيران الرسمية.. ورسالة إلى المتظاهرين

نقل موقع "the record" عن تقارير إعلامية متعددة بأن العديد من قنوات التلفزيون الحكومية تعرضت لاختراق مؤقت ، مما أدى إلى انقطاع البرامج العادية لبث لقطات احتجاجية ورسائل من شخصية معارضة منفية.



تم بث القنوات المتأثرة عبر قمر بدر الصناعي، الذي تستخدمه هيئة البث الحكومية الإيرانية لبث عدد من محطات التلفزيون الإقليمية على مستوى البلاد.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل باللغة الفارسية تحث المتظاهرين على مواصلة التظاهر، إلى جانب لقطات لمسيرات تضامنية في الخارج وبيانات دعم منسوبة إلى .



كما تضمن البث أيضاً دعوة رضا بهلوي - نجل آخر شاه لإيران، والذي يعيش في - إلى المزيد من الاحتجاجات وحث الجيش وقوات الأمن على دعم المتظاهرين.



ونشرت قناة الدولية ، ومقرها ، مقاطع فيديو للاختراق المزعوم، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وفريق بهلوي الإعلامي . ولم تتمكن "ريكوردد فيوتشر نيوز" من التحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات.



وأفادت تقارير إعلامية بأن البث غير المصرح به استمر حوالي . ولم يتم التعرف على المجموعة المسؤولة على الفور، ولم تُدلِ السلطات الإيرانية بأي تعليق علني على الحادث.







