تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرصنة تلفزيونات إيران الرسمية.. ورسالة إلى المتظاهرين

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1470711-639044404198332001.png
Doc-P-1470711-639044404198332001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل موقع "the record" عن تقارير إعلامية متعددة بأن العديد من قنوات التلفزيون الحكومية الإيرانية تعرضت لاختراق مؤقت يوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع البرامج العادية لبث لقطات احتجاجية ورسائل من شخصية معارضة منفية.

تم بث القنوات المتأثرة عبر قمر بدر الصناعي، الذي تستخدمه هيئة البث الحكومية الإيرانية لبث عدد من محطات التلفزيون الإقليمية على مستوى البلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل باللغة الفارسية تحث المتظاهرين على مواصلة التظاهر، إلى جانب لقطات لمسيرات تضامنية في الخارج وبيانات دعم منسوبة إلى شخصيات دولية

كما تضمن البث أيضاً دعوة رضا بهلوي - نجل آخر شاه لإيران، والذي يعيش في الولايات المتحدة - إلى المزيد من الاحتجاجات وحث الجيش الإيراني وقوات الأمن على دعم المتظاهرين.

ونشرت قناة إيران الدولية ، ومقرها لندن، مقاطع فيديو للاختراق المزعوم، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وفريق بهلوي الإعلامي . ولم تتمكن "ريكوردد فيوتشر نيوز" من التحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن البث غير المصرح به استمر حوالي عشر دقائق. ولم يتم التعرف على المجموعة المسؤولة على الفور، ولم تُدلِ السلطات الإيرانية بأي تعليق علني على الحادث.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعوة دولية عاجلة لمناقشة قمع المتظاهرين في إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لـ "يسرائيل هيوم": نقف إلى جانب المتظاهرين في إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ليس كل المتظاهرين في إيران "سلميين"
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران ومن المحتمل أن نعرف ذلك خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24

التلفزيون الحكومي

الولايات المتحدة

شخصيات دولية

قوات الأمن

الإيرانية

عشر دقائق

يوم الأحد

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:01 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24