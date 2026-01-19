عن إيران.. هذا ما أعلنه نتنياهو اليوم

وفي تصريح له، اليوم الإثنين، قال إنه "في حال ارتكبت إيران خطأ وهاجمت ، فسيتمّ العمل ضدها بقوة لم تعرفها من قبل".وفي سياق آخر، تحدث نتنياهو عن غزة، وقال: "إنّنا على وشك بدء المرحلة الثّانية من مخطّط الرّئيس الأميركي في ، وحركة ستجرَّد من سلاحها، وغزّة ستسلّم إمّا بالطّريقة السّهلة أو بالطّريقة الصّعبة".وختم: "لدينا خلافًا مع الأميركيّين بشأن مجلس المستشارين الّذي سيرافق العمليّات في غزّة".