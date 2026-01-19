تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد إطلاق سراح عناصر "داعش".. وحدات الجيش السوري تتُطارد الفارين
Lebanon 24
19-01-2026
|
12:14
أعلنت
وكالة الأنباء
السورية
(سانا)، اليوم الاثنين، بدء دخول وحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، لتأمين سجن المدينة ومحيطها، في أعقاب قيام "قوات
سوريا
الديمقراطية
" (قسد) بإطلاق سراح عناصر من تنظيم "داعش".
وأكدت هيئة العمليات في الجيش أن الوحدات شرعت في تمشيط المدينة وما حولها لإلقاء القبض على سجناء "داعش" الفارين. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تسليم السجن والمرافق الأمنية لوزارة الداخلية فور الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط الجارية.
وكشفت
قيادة الجيش
عن إجراء اتصالات مع الوسطاء وقادة "قسد" لتسليم السجن لقوى الأمن الداخلي، إلا أن قيادة "قسد" رفضت ذلك وما زالت تصر على موقفها. وحمّلت هيئة العمليات "قسد" المسؤولية الكاملة عن تبعات إطلاق سراح عناصر التنظيم، مشددة على أن وحدات الجيش ستقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة.
وتأتي هذه التحركات ضمن عملية انتشار واسعة بدأتها قوات الجيش منذ
صباح اليوم
في منطقة
الجزيرة
السورية، بهدف تأمينها بموجب الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في منتصف كانون الثاني الجاري.
قوى الأمن الداخلي
وزارة الداخلية
وكالة الأنباء
الجيش السوري
قيادة الجيش
الديمقراطية
صباح اليوم
الديمقراطي
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
