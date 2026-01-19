تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد إطلاق سراح عناصر "داعش".. وحدات الجيش السوري تتُطارد الفارين

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:14
أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، بدء دخول وحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، لتأمين سجن المدينة ومحيطها، في أعقاب قيام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بإطلاق سراح عناصر من تنظيم "داعش".

وأكدت هيئة العمليات في الجيش أن الوحدات شرعت في تمشيط المدينة وما حولها لإلقاء القبض على سجناء "داعش" الفارين. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تسليم السجن والمرافق الأمنية لوزارة الداخلية فور الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط الجارية.

وكشفت قيادة الجيش عن إجراء اتصالات مع الوسطاء وقادة "قسد" لتسليم السجن لقوى الأمن الداخلي، إلا أن قيادة "قسد" رفضت ذلك وما زالت تصر على موقفها. وحمّلت هيئة العمليات "قسد" المسؤولية الكاملة عن تبعات إطلاق سراح عناصر التنظيم، مشددة على أن وحدات الجيش ستقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة.

وتأتي هذه التحركات ضمن عملية انتشار واسعة بدأتها قوات الجيش منذ صباح اليوم في منطقة الجزيرة السورية، بهدف تأمينها بموجب الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في منتصف كانون الثاني الجاري.
