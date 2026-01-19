أردوغان: الجيش السوري أدار معركته ضد الأكراد بـ "حكمة" وتجاوز الاختبار

اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن الاضطرابات التي شهدتها تمثل "اختباراً جديداً" لطهران، مؤكداً في خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن أنقرة ستقف ضد أي تحرك يهدف إلى إغراق المنطقة في الفوضى.

وأعرب أردوغان عن مراقبة بلاده لكل السيناريوهات التي تُفرض عبر الشارع، متمنياً أن يتجاوز "الإخوة الإيرانيون" هذه المرحلة العصيبة عبر مقاربة سياسية تمنح الأولوية للحوار والدبلوماسية.



وفي الشأن السوري أشاد الرئيس التركي بالعملية العسكرية التي نفذها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، واصفاً إدارة الجيش للعملية بـ "الحكيمة" رغم ما تعرض له من استفزازات.

ورأى أردوغان أن الجيش السوري اجتاز اختباراً ناجحاً بتجنبه الوقوع في "الموقع الخطأ"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات "قسد" بما يضمن دمج المقاتلين الأكراد بالكامل في القوات المسلحة .



وجزم أردوغان بأن لن تسمح بأي محاولة لتقويض جهود السلام والاستقرار في سوريا، معلناً أن "عهد الإرهاب" في المنطقة قد انتهى، وأكد مواصلة الحكومة التركية العمل لتحقيق هدفها بجعل المنطقة "خالية من الإرهاب"، في إشارة إلى مسار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، والمرتبط في الرؤية التركية بالقوات الكردية الناشطة في السوري.



