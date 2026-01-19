تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أردوغان: الجيش السوري أدار معركته ضد الأكراد بـ "حكمة" وتجاوز الاختبار
Lebanon 24
19-01-2026
|
12:58
اعتبر الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن الاضطرابات التي شهدتها
إيران
تمثل "اختباراً جديداً" لطهران، مؤكداً في خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن أنقرة ستقف ضد أي تحرك يهدف إلى إغراق المنطقة في الفوضى.
وأعرب أردوغان عن مراقبة بلاده لكل السيناريوهات التي تُفرض عبر الشارع، متمنياً أن يتجاوز "الإخوة الإيرانيون" هذه المرحلة العصيبة عبر مقاربة سياسية تمنح الأولوية للحوار والدبلوماسية.
وفي الشأن السوري أشاد الرئيس التركي بالعملية العسكرية التي نفذها
الجيش السوري
ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، واصفاً إدارة الجيش للعملية بـ "الحكيمة" رغم ما تعرض له من استفزازات.
ورأى أردوغان أن الجيش السوري اجتاز اختباراً ناجحاً بتجنبه الوقوع في "الموقع الخطأ"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" بما يضمن دمج المقاتلين الأكراد بالكامل في القوات المسلحة
السورية
.
وجزم أردوغان بأن
تركيا
لن تسمح بأي محاولة لتقويض جهود السلام والاستقرار في سوريا، معلناً أن "عهد الإرهاب" في المنطقة قد انتهى، وأكد مواصلة الحكومة التركية العمل لتحقيق هدفها بجعل المنطقة "خالية من الإرهاب"، في إشارة إلى مسار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، والمرتبط في الرؤية التركية بالقوات الكردية الناشطة في
الشمال
السوري.
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
