تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قسد: تركيا تصعّد هجماتها عبر «عصابات متأثرة بداعش» لكسر إرادة شعبنا
Lebanon 24
19-01-2026
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قوات
سوريا
الديمقراطية
أنّ قواتها تخوض اشتباكات عنيفة ضد فصائل تابعة لدمشق على جبهة ريف صرين، مؤكدةً إلحاق أضرار فادحة بالمجموعات التي وصفتها بـ"المعتدية".
وفي بيان لها، دعت "قسد" شبابها في
روج آفا
وشمال وجنوب وشرق
كردستان
، إضافة إلى الموجودين في
أوروبا
، إلى التوحّد وإزالة ما سمّته «حدود الغزاة» والانضمام إلى
المقاومة
.
واتهمت "قسد"
تركيا
بتصعيد هجماتها عبر ما وصفتها بـ"عصابات متأثرة بتنظيم داعش"، معتبرةً أنّ الهدف هو كسر إرادة شعبها وهزيمة مقاومتها.
وأضاف البيان أنّ "قسد" ستعمل على تحويل مدن
ديريك
والحسكة وكوباني إلى "مقبرة لجيل جديد من المتأثرين بداعش بقيادة تركيا"، بحسب تعبيرها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا: الاستخبارات تؤكد أن منفذي هجوم بونداي كانا متأثرين بداعش
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: الاستخبارات تؤكد أن منفذي هجوم بونداي كانا متأثرين بداعش
20/01/2026 10:19:05
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا
Lebanon 24
قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا
20/01/2026 10:19:05
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "قسد" لسكاي نيوز عربية: نريد التهدئة ولا نريد الانجرار إلى أي حرب
Lebanon 24
مسؤول في "قسد" لسكاي نيوز عربية: نريد التهدئة ولا نريد الانجرار إلى أي حرب
20/01/2026 10:19:05
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: مادورو ألحق ضررا بالغا بكرامة شعبه عبر مصادرة السلطة وانتهاك الحريات الأساسية
Lebanon 24
ماكرون: مادورو ألحق ضررا بالغا بكرامة شعبه عبر مصادرة السلطة وانتهاك الحريات الأساسية
20/01/2026 10:19:05
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الديمقراطية
الديمقراطي
نظيم داعش
المقاومة
ديمقراطي
روج آفا
كردستان
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:59 | 2026-01-20
20/01/2026 02:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:58 | 2026-01-20
20/01/2026 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:50 | 2026-01-20
20/01/2026 02:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
02:48 | 2026-01-20
20/01/2026 02:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:43 | 2026-01-20
20/01/2026 01:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:59 | 2026-01-20
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:58 | 2026-01-20
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:50 | 2026-01-20
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:48 | 2026-01-20
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
01:43 | 2026-01-20
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:26 | 2026-01-20
"ناقوس الخطر" يُقرع في تل أبيب.. رئيس الأركان يحذّر: جيشنا في مأزق
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24