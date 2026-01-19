قسد: تركيا تصعّد هجماتها عبر «عصابات متأثرة بداعش» لكسر إرادة شعبنا

أعلنت قوات أنّ قواتها تخوض اشتباكات عنيفة ضد فصائل تابعة لدمشق على جبهة ريف صرين، مؤكدةً إلحاق أضرار فادحة بالمجموعات التي وصفتها بـ"المعتدية".



وفي بيان لها، دعت "قسد" شبابها في وشمال وجنوب وشرق ، إضافة إلى الموجودين في ، إلى التوحّد وإزالة ما سمّته «حدود الغزاة» والانضمام إلى .



واتهمت "قسد" بتصعيد هجماتها عبر ما وصفتها بـ"عصابات متأثرة بتنظيم داعش"، معتبرةً أنّ الهدف هو كسر إرادة شعبها وهزيمة مقاومتها.



وأضاف البيان أنّ "قسد" ستعمل على تحويل مدن والحسكة وكوباني إلى "مقبرة لجيل جديد من المتأثرين بداعش بقيادة تركيا"، بحسب تعبيرها.

Advertisement