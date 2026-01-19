تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران تعزل مدنها عن العالم.. إغلاق صحفي وقطع للإنترنت
Lebanon 24
19-01-2026
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدمت السلطات
الإيرانية
اليوم الاثنين على توقيف صحيفة "هم ميهن"، التي تعد واحدة من أبرز المنابر الإصلاحية في البلاد، وذلك في خطوة عقابية أعقبت نشرها تقارير جريئة وثقت قمع الاحتجاجات الجارية.
وأوضح رئيس تحرير الصحيفة،
محمد جواد
روح، أن هيئة الإشراف على الصحافة اتخذت القرار بسبب مواد صحفية تناولت العنف المفرط ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى تقرير صادم بعنوان "عندما انتُهكت حرمة العلاج"، كشف عن استهداف
قوات الأمن
للمستشفيات في العاصمة
طهران
ومدينة إيلام بعد نقل جرحى الاحتجاجات إليها.
ورسمت الصحيفة قبل توقيفها صورة قاتمة للوضع الميداني، مؤكدة اندلاع شرارة الاحتجاجات في أكثر من مئة مدينة، مع تسجيل حصيلة ثقيلة من القتلى في مدينتي إيذه ورامهرمز.
وأشارت التقارير إلى أن غياب الإحصاءات الرسمية وقطع الإنترنت المتعمد حال دون تحديد الحجم الحقيقي للمأساة، فيما نقلت الصحيفة شهادات حية لمواطنين وأطقم طبية أكدوا اكتظاظ المستشفيات وإطلاق نداءات عاجلة للتبرع
بالدم
، في ظل حالة من الصدمة والحزن تسود الشارع رغم العودة الجزئية المترنحة للأسواق.
وكشفت "هم ميهن" في تغطياتها الأخيرة عن مقتل 10 أشخاص من الفئات الهشة في مشهد، مشيرة إلى أن غالبية المعتقلين والمحتجين في الأهواز وغيرها من المدن هم من فئتي النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، ويأتي هذا الإغلاق القسري للصحيفة بالتزامن مع عزل
إيران
عن العالم عبر "
إنترنت
وطني" محدود، مما جعل الوصول للمعلومات المستقلة شبه مستحيل، وحصر المشهد الإعلامي في الروايات المرتبطة بالحكومة فقط.
