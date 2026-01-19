تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لابيد: نتنياهو فقد تأثيره دولياً وقطر وتركيا باتتا "المشرفين الجدد" على القطاع
Lebanon 24
19-01-2026
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
، متهماً إياه بممارسة "التضليل" وإخفاء حقيقة التمثيل الفعلي لحركتي
حماس
وفتح في الهيئات الدولية المشرفة على إدارة
قطاع غزة
.
وأكد لابيد أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" واللجنة التنفيذية لغزة يضمان في عضويتهما قطر وتركيا، اللتين وصفهما بـ "رعاة حماس ومستضيفي قادتها"، معتبراً أن إشراكهما يمثل فشلاً سياسياً ذريعاً وتجاوزاً خطيراً لمصالح
إسرائيل
الأمنية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أعلن تركيبة المجلس رغم اعتراضات نتنياهو، ما يعكس تراجع مكانة الأخير الدولية وفرض ترتيبات لم تكن إسرائيل شريكاً في صياغتها.
وشدد لابيد على أن حضور السلطة
الفلسطينية
في هذه الهيئات الجديدة ليس خفياً بل هو "مباشر وواضح"، مشيراً بالاسم إلى علي شعث كأحد أبرز
أعضاء المجلس
، واصفاً إياه بـ "رجل السلطة بامتياز" وقريب نبيل شعث أحد مهندسي اتفاق أوسلو.
وكشف زعيم المعارضة أن تعيين شعث تم بترشيح من حسين الشيخ وأنه سيتحرك بإذن مباشر من الرئيس محمود عباس في كل قرار يتخذه، وهو ما يتناقض مع السردية التي يحاول نتنياهو تسويقها للشارع
الإسرائيلي
حول استبعاد السلطة الفلسطينية من مستقبل القطاع.
واعتبر لابيد أن تغلغل نفوذ السلطة الفلسطينية إلى جانب أطراف إقليمية داعمة لحماس في إدارة "غزة الجديدة" يكشف عمق الإخفاق السياسي للحكومة الحالية، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت تتحمل تبعات ترتيبات دولية تُفرض عليها فرضاً.
وتأتي هذه التصريحات لتعكس حدة الانقسام داخل "البيت الإسرائيلي" حول اليوم التالي للحرب، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً متزايدة لتوضيح طبيعة الأدوار التي ستلعبها الأطراف الإقليمية والدولية في إدارة شؤون القطاع وتأمين استقراره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
20/01/2026 10:19:25
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة: اقتراح قطري ـ تركي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة: اقتراح قطري ـ تركي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي
20/01/2026 10:19:25
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بدعم من مصر وتركيا وقطر سنتوصل لاتفاقية لنزع سلاح حماس
Lebanon 24
ترامب: بدعم من مصر وتركيا وقطر سنتوصل لاتفاقية لنزع سلاح حماس
20/01/2026 10:19:25
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نصرالله وفؤاد شكر كانا المشرفان على "المشروع الاستراتيجي" البحري لحزب الله
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نصرالله وفؤاد شكر كانا المشرفان على "المشروع الاستراتيجي" البحري لحزب الله
20/01/2026 10:19:25
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أعضاء المجلس
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
قطاع غزة
المعارضة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:59 | 2026-01-20
20/01/2026 02:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:58 | 2026-01-20
20/01/2026 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:50 | 2026-01-20
20/01/2026 02:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
02:48 | 2026-01-20
20/01/2026 02:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:43 | 2026-01-20
20/01/2026 01:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:59 | 2026-01-20
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:58 | 2026-01-20
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:50 | 2026-01-20
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:48 | 2026-01-20
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
01:43 | 2026-01-20
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:26 | 2026-01-20
"ناقوس الخطر" يُقرع في تل أبيب.. رئيس الأركان يحذّر: جيشنا في مأزق
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24