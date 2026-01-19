لابيد: نتنياهو فقد تأثيره دولياً وقطر وتركيا باتتا "المشرفين الجدد" على القطاع

شن زعيم يائير لابيد هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء ، متهماً إياه بممارسة "التضليل" وإخفاء حقيقة التمثيل الفعلي لحركتي وفتح في الهيئات الدولية المشرفة على إدارة .

وأكد لابيد أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" واللجنة التنفيذية لغزة يضمان في عضويتهما قطر وتركيا، اللتين وصفهما بـ "رعاة حماس ومستضيفي قادتها"، معتبراً أن إشراكهما يمثل فشلاً سياسياً ذريعاً وتجاوزاً خطيراً لمصالح الأمنية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أعلن تركيبة المجلس رغم اعتراضات نتنياهو، ما يعكس تراجع مكانة الأخير الدولية وفرض ترتيبات لم تكن إسرائيل شريكاً في صياغتها.



وشدد لابيد على أن حضور السلطة في هذه الهيئات الجديدة ليس خفياً بل هو "مباشر وواضح"، مشيراً بالاسم إلى علي شعث كأحد أبرز ، واصفاً إياه بـ "رجل السلطة بامتياز" وقريب نبيل شعث أحد مهندسي اتفاق أوسلو.

وكشف زعيم المعارضة أن تعيين شعث تم بترشيح من حسين الشيخ وأنه سيتحرك بإذن مباشر من الرئيس محمود عباس في كل قرار يتخذه، وهو ما يتناقض مع السردية التي يحاول نتنياهو تسويقها للشارع حول استبعاد السلطة الفلسطينية من مستقبل القطاع.



واعتبر لابيد أن تغلغل نفوذ السلطة الفلسطينية إلى جانب أطراف إقليمية داعمة لحماس في إدارة "غزة الجديدة" يكشف عمق الإخفاق السياسي للحكومة الحالية، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت تتحمل تبعات ترتيبات دولية تُفرض عليها فرضاً.

وتأتي هذه التصريحات لتعكس حدة الانقسام داخل "البيت الإسرائيلي" حول اليوم التالي للحرب، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً متزايدة لتوضيح طبيعة الأدوار التي ستلعبها الأطراف الإقليمية والدولية في إدارة شؤون القطاع وتأمين استقراره.



