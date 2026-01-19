تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني

Lebanon 24
19-01-2026 | 16:45
A-
A+
الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني
الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء "نفياً قاطعاً" المزاعم والادعاءات التي ساقها محافظ حضرموت سالم الحنبشي خلال مؤتمر صحفي، بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات زعم ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية,
 
ووصفت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تلك التصريحات بـ "الباطلة والمضللة"، مؤكدة أنها تمثل محاولة مرفوضة لتزييف الوقائع وتشويه سمعة القوات المسلحة الإماراتية والنيل من التزاماتها العسكرية وسجلها المشهود.

وأوضحت الوزارة أن القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2025، بما في ذلك نقل كافة المعدات والأسلحة وفق الإجراءات العسكرية المتعارف عليها، وهو ما يقطع الطريق أمام أي ادعاء بوجود أي حضور عسكري أو لوجستي إماراتي على الأراضي اليمنية.
 
وفيما يخص مزاعم وجود "سجون سرية" داخل المطار، شددت الدفاع الإماراتية على أن تلك المرافق ليست سوى ثكنات عسكرية وغرف عمليات وملاجئ محصنة تحت الأرض، وهو أمر معتاد في مختلف المنشآت العسكرية حول العالم ولا يحمل أي دلالات خارج السياق الطبيعي.

وجزمت الوزارة بأن الزج باسم الإمارات في هذه الافتراءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويجها، معتبرة إياها جزءاً من حملة ممنهجة لتمرير أجندات سياسية وتشويه تضحيات الجنود الإماراتيين الذين ساهموا في دعم أمن واستقرار اليمن على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما أكدت أن هذه الروايات المفبركة تفتقر إلى أدنى درجات الدقة والمهنية وتهدف بشكل متعمد إلى تضليل الرأي العام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مؤتمر محافظ حضرموت.. الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مطار الريان الدولي بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: نُعلن إنهاء ما تبقى من وجودنا العسكريّ في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

دولة الإمارات

وزارة الدفاع

مؤتمر صحفي

الإماراتية

الإماراتي

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:48 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-01-20
Lebanon24
02:59 | 2026-01-20
Lebanon24
02:58 | 2026-01-20
Lebanon24
02:50 | 2026-01-20
Lebanon24
02:48 | 2026-01-20
Lebanon24
01:43 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24