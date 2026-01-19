تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استقالة مفاجئة.. رئيس بلغاريا يفتح باب "الحزب الجديد"

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:14
استقالة مفاجئة.. رئيس بلغاريا يفتح باب الحزب الجديد
استقالة مفاجئة.. رئيس بلغاريا يفتح باب الحزب الجديد photos 0
أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف الاثنين اعتزامه الاستقالة من منصبه، في خطوة فتحت موجة تكهنات حول ما إذا كان يتجه لتأسيس حزب سياسي يخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد استقالة الحكومة السابقة الشهر الماضي.

وقال راديف إن ولايته كانت تمتد حتى "كانون الثاني 2027"، لكنه سيقدّم استقالته إلى المحكمة الدستورية الثلاثاء، وعلى أن تتولى نائبة الرئيس إليانا يوتوفا مهامه في حال الموافقة عليها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في "تشرين الثاني" المقبل.

وكان راديف انتُخب رئيسًا في عامي 2016 و2021، وأبدى في الآونة الأخيرة شكوكًا حيال خطوة انضمام بلغاريا إلى اليورو، واتخذ مواقف مؤيدة للكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا. وفي كلمة له قال "خانت الطبقة السياسية اليوم آمال البلغاريين.. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد".

وتأتي الاستقالة في ظل أزمة سياسية ممتدة دفعت البلاد نحو ثامن انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات، مع تفتت البرلمان وفشل الكتل في تأمين أغلبية مستقرة أو تحالفات دائمة. وكانت الحكومة السابقة قد صمدت قرابة عام قبل أن تستقيل في "كانون الأول" الماضي على وقع احتجاجات مرتبطة بالميزانية الجديدة والفساد، وسط توقعات بإجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.

وفيما لم يعلن راديف صراحةً خطة تأسيس حزب جديد، قالت تقارير إن استطلاعات حديثة لشركة "ألفا للأبحاث" أظهرت تأييدًا واسعًا لفكرة قيام حزب جديد مقابل تراجع الثقة بالنظام السياسي القائم. (العين)
