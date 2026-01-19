تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب يطلب من الشرع إنهاء الاشتباكات مع الأكراد.. موقع أميركي يكشف

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:15
ترامب يطلب من الشرع إنهاء الاشتباكات مع الأكراد.. موقع أميركي يكشف
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع بإنهاء الاشتباكات مع الأكراد، وفق ما كشف موقع "المونيتور" عن مصادر وصفها بالمطلعة. 

ولفت "المونيتور" إلى أن ترامب حصل على تعهد من الشرع، بعدم دخول الحسكة مع تقدم الجيش السوري نحو المدينة التي يسيطر عليها الأكراد.

وكانت الرئاسة السورية قد قال في بيان إن الرئيس الشرع وترامب أكدا في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد، بعيد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا "على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية"، وكذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها".

وأضاف البيان أن الشرع وترامب "أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".

وتابع البيان أن الشرع وترامب "اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش وإنهاء تهديداته".

وكان الشرع أعلن الأحد الماضي التوصل الى اتفاق مع "قسد"، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.
الدولة السورية

مؤسسات الدولة

دونالد ترامب

الجيش السوري

الأكراد

السورية

دونالد

الرامي

