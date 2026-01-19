ترامب يطلب من الشرع إنهاء الاشتباكات مع الأكراد.. موقع أميركي يكشف

طالب الرئيس الأميركي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد بإنهاء الاشتباكات مع ، وفق ما كشف موقع "المونيتور" عن مصادر وصفها بالمطلعة.



ولفت "المونيتور" إلى أن حصل على تعهد من الشرع، بعدم دخول الحسكة مع تقدم نحو المدينة التي يسيطر عليها الأكراد.



وكانت الرئاسة قد قال في بيان إن الرئيس الشرع وترامب أكدا في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد، بعيد إبرام اتفاق بين وقوات الديموقراطية "قسد" لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن .



وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا "على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب ضمن إطار "، وكذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها".



وأضاف البيان أن الشرع وترامب "أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".



وتابع البيان أن الشرع وترامب "اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش وإنهاء تهديداته".



وكان الشرع أعلن الأحد الماضي التوصل الى اتفاق مع "قسد"، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.



