Najib Mikati
عربي-دولي

بعد مؤتمر محافظ حضرموت.. الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:15
بعد مؤتمر محافظ حضرموت.. الدفاع الإماراتية تنفي وجود سجون وأسلحة بمطار الريان اليمني
قامت وزارة الدفاع الإماراتية بنفي ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الحنبشي بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يُزعم ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع إنها تنفي "نفيا قاطعا ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الحنبشي، من مزاعم وادعاءات باطلة ومضللة لا تستند إلى أي دليل أو حقيقة، بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يُزعم ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية".

وشددت الوزارة على أن هذه الادعاءات "عارية تماما عن الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام، وتشويه متعمد لسمعة القوات المسلحة الإماراتية والنيل من التزاماتها العسكرية وسجلها المشهود".

وأوضحت الوزارة أن القوات الإماراتية "أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ الثاني من يناير 2026، وقد شمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة وفقا للإجراءات العسكرية المعتمدة والمتعارف عليها، وبما يقطع الطريق أمام أي تأويل أو ادعاء بوجود أي حضور عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات على الأراضي اليمنية".

وفيما يتعلق بما أُثير من مزاعم حول وجود “سجون سرية” داخل مطار الريان، شددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات لا تعدو كونها افتراءً وتضليلا متعمدا يهدف إلى صناعة روايات مفبركة تفتقر إلى الدقة والمهنية".

وأشارت إلى أن المرافق المشار إليها "ليست سوى ثكنات عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن السياق العسكري الطبيعي".
 
وزارة الدفاع الإماراتية

دولة الإمارات

وزارة الدفاع

الإماراتي

الإمارات

اليمنية

حضرموت

