عربي-دولي

زيليلنسكي يُعلن منظومة دفاع جديدة في أوكرانيا

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:21
زيليلنسكي يُعلن منظومة دفاع جديدة في أوكرانيا
زيليلنسكي يُعلن منظومة دفاع جديدة في أوكرانيا photos 0
في الوقت الذي تتأهب لهجمات روسية جماعية ‌جديدة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان القوات المسلحة ‌في بلاده بصدد إدخال عنصر جديد لمنظومة الدفاع الجوي لتحديث نظامها المكون من مجموعات صغيرة تنشر طائرات مسيرة اعتراضية. 

ولا تزال أوكرانيا تعاني أثر موجة ضربات روسية ⁠هذا الشهر أدّت إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن آلاف المجمعات السكنية، لا سيما في ‌العاصمة كييف.

ودعا زيلينسكي مرارا إلى تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك زيادة المساعدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وأوضح زيلينسكي أنه "سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق بمجموعات إطلاق متنقلة وطائرات مسيرة اعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي (قصيرة المدى). سيتم تحديث المنظومة".

وطورت أوكرانيا سريعا نظام تصنيع الطائرات المسيرة ⁠منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شباط ‍2022، وأكدت على الطائرات المسيرة الاعتراضية كوسيلة فعالة واقتصادية لصد الضربات الروسية.

وفي تصريحاته، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى ‌التحلي باليقظة الشديدة قبل هجمات روسية جديدة متوقعة، وقال: "لقد استعدت روسيا لضربة، ضربة واسعة النطاق، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها"، وحثّ ‌كل منطقة في البلاد على "الاستعداد للرد بأسرع ما يمكن ومساعدة الناس".

وحذر زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيها من أن المخابرات الأوكرانية لاحظت عمليات استطلاع روسية لأهداف محددة، لا سيما محطات فرعية تزود محطات ⁠الطاقة النووية.

وفي رسالته المسائية المصورة بتقنية الفيديو من كييف، أمس الإثنين ، أعلن زيلينسكي أيضا أن جهاز الاستخبارات الأوكراني ألقى القبض على مواطن روسي يُعتقد أنه مسؤول عن مقتل تسعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في منطقة كورسك الروسية.


