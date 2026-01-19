وصفه بـالتيس المربوط بعربة.. قرار من كيم بشأن موظف أخطأ خلال عمله

أقال زعيم نائب يانغ سونغ هو من منصبه، معزياً القرار إلى ما اعتبره "عدم كفاءة" تسببت بـ"فوضى مفتعلة" و"أضرار اقتصادية ملموسة" خلال تنفيذ مشاريع الدولة.



وبحسب ، جاء القرار خلال مراسم الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من تحديث مجمع "ريونسونغ" للصناعات الميكانيكية، حيث انتقد كيم مسؤولين وصفهم بأنهم "غير مهنيين" و"يفتقرون إلى الكفاءة"، داعياً إلى التوقف عن الاعتماد على أشخاص اعتادوا "الانهزامية" و"انعدام روح المسؤولية".



وعقب كلمته، أصدر كيم قرار الإعفاء في الموقع نفسه، مشبهاً يانغ بـ"التيس المربوط بعربة"، لكنه قال إنه لا يعدّ ما حصل "أعمالاً مناهضة للحزب"، بل "خطأً عرضياً في اختيار الكوادر".



كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب "رواداً ومناضلين حقيقيين"، مطالباً القيادات باعتماد خطط "هادفة" ومنهجيات "علمية" لبناء "اقتصاد حديث ومتقدم". وبعد ذلك، قصّ رئيس الوزراء باك تيه سونغ شريط الافتتاح، فيما تفقد كيم المجمع وحدد أهداف المرحلة التالية من التحديث.

Advertisement