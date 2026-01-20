تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب عن ماكرون: لا أحد يهتم به
Lebanon 24
20-01-2026
|
00:11
قبل توجهه إلى دافوس في سويسرا حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التأكيد على أهمية
جزيرة
غرينلاند بالنسبة لبلاده.
وقال
ترامب
للصحفيين اليوم الثلاثاء "سأتحدث عن غرينلاند مع عدد من
القادة
في دافوس"، مشدداً على أن
الجزيرة
القطبية التابعة للدنمارك "مهمة جداً لأميركا"، ومضيفاً "لا أحد يستطيع حماية غرينلاند".
وفي سياق آخر، علّق ترامب على رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للمشاركة في "مجلس سلام غزة" قائلاً "لا أحد يهتم به". وأضاف أنه "سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا
الفرنسية
، وسينضم حينها ماكرون إلى مجلس السلام".
كذلك أكد ترامب أنه وجّه دعوة إلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
للمشاركة في هذا المجلس، الذي تتخوف دول غربية عدة من أن تتوسع صلاحياته بما يجعله منافساً للأمم المتحدة أو
مجلس الأمن
الدولي.
