ترامب عن ماكرون: لا أحد يهتم به

قبل توجهه إلى دافوس في سويسرا حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدّد الرئيس الأميركي التأكيد على أهمية غرينلاند بالنسبة لبلاده.



وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء "سأتحدث عن غرينلاند مع عدد من في دافوس"، مشدداً على أن القطبية التابعة للدنمارك "مهمة جداً لأميركا"، ومضيفاً "لا أحد يستطيع حماية غرينلاند".



وفي سياق آخر، علّق ترامب على رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للمشاركة في "مجلس سلام غزة" قائلاً "لا أحد يهتم به". وأضاف أنه "سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا ، وسينضم حينها ماكرون إلى مجلس السلام".



كذلك أكد ترامب أنه وجّه دعوة إلى للمشاركة في هذا المجلس، الذي تتخوف دول غربية عدة من أن تتوسع صلاحياته بما يجعله منافساً للأمم المتحدة أو الدولي.

