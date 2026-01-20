تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"داعش" يتبنّى تفجير كابول
Lebanon 24
20-01-2026
|
00:20
photos
أعلن تنظيم "داعش" الإثنين مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطعمًا يديره صينيون داخل فندق في العاصمة الأفغانية
كابول
، في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وبحسب مسؤولين أفغان، أسفر الانفجار عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم مواطن صيني وستة أفغان، إضافة إلى إصابة آخرين بينهم طفل، فيما وقع الهجوم داخل مطعم نودلز يرتاده في الغالب مسلمون صينيون في حي شهرنو وسط العاصمة.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول
خالد زدران
إن الانفجار وقع قرب مطبخ المطعم، مؤكداً فتح تحقيق لتحديد الملابسات، في حين أفادت منظمة "إميرجنسي"
الإيطالية
باستقبال سبع جثث وإدخال 13 مصابًا إلى غرف العمليات، بالتزامن مع انتشار كثيف للشرطة والإسعاف وإغلاق مؤقت للطرق قبل إعادة فتحها.
