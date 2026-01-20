تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
عربي-دولي
أمطار جارفة.. فيضانات موزامبيق تُهجّر الآلاف (صور)
Lebanon 24
20-01-2026
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد عمال إغاثة وشهود
عيان
بأن أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على مغادرة منازلهم، وسط اتساع رقعة المناطق المغمورة بالمياه.
وقال
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر، المشارك في جهود الإغاثة، إن الكارثة طالت أكثر من 620 ألف شخص، بعدما غمرت المياه أكثر من 72 ألف منزل، وتسببت بأضرار كبيرة في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمراكز الصحية.
ونقلت وكالة "
رويترز
" عن راشيل فاولر مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد من مابوتو قولها إن الأمطار مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، وإن السدود بلغت طاقتها القصوى، ما قد يفاقم الوضع ويزيد عدد المعرضين للخطر. وأضافت أن متطوعي
الصليب الأحمر
يعتمدون على قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، فيما أرسلت جنوب إفريقيا طائرة هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وأظهرت لقطات جوية مساحات واسعة غطتها المياه بالكامل، ولم يبقَ ظاهرًا منها سوى قمم الأشجار، في حين لم تُعلن حتى الآن تقديرات رسمية لعدد الوفيات أو الإصابات. (روسيا اليوم)

