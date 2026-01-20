أمطار جارفة.. فيضانات موزامبيق تُهجّر الآلاف (صور)

أفاد عمال إغاثة وشهود بأن أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على مغادرة منازلهم، وسط اتساع رقعة المناطق المغمورة بالمياه.وقال والهلال الأحمر، المشارك في جهود الإغاثة، إن الكارثة طالت أكثر من 620 ألف شخص، بعدما غمرت المياه أكثر من 72 ألف منزل، وتسببت بأضرار كبيرة في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمراكز الصحية.ونقلت وكالة " " عن راشيل فاولر مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد من مابوتو قولها إن الأمطار مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، وإن السدود بلغت طاقتها القصوى، ما قد يفاقم الوضع ويزيد عدد المعرضين للخطر. وأضافت أن متطوعي يعتمدون على قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، فيما أرسلت جنوب إفريقيا طائرة هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.وأظهرت لقطات جوية مساحات واسعة غطتها المياه بالكامل، ولم يبقَ ظاهرًا منها سوى قمم الأشجار، في حين لم تُعلن حتى الآن تقديرات رسمية لعدد الوفيات أو الإصابات. (روسيا اليوم)