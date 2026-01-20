سلاح صينيّ مُتطوّر جدّاً وصل إلى إيران... إسرائيل تتحدّث عنه

ذكر موقع " " أنّ منصة "ناتسيف نت" الإسرائيليّة، قالت إنّ زوّدت بنظام دفاع جوي متطور من طراز "HQ-9B"، وهو النظام عينه الذي سبق أنّ تمّ توريده إلى مصر، ونُشِرَ في سيناء.



وأشارت المنصة الإسرائيليّة إلى أنّ هذا التسليح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا حادًّا في التوترات الأمنية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول نوايا بكين وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الإسرائيليّ.



ولفتت "ناتسيف نت" إلى أن الصين، التي تنتقد لموافقتها المبدئية على تزويد تايوان بأنظمة دفاع، تنتهك بشكل صارخ اتفاق السلام المصري – عبر تزويد القاهرة بأنظمة دفاع جوي متطورة نُشرت في سيناء، المنطقة التي تخضع لقيود عسكرية محددة بموجب معاهدة "كامب ديفيد".



وأضافت أن تزويد إيران بالنظام الدفاعي عينه يُعقّد المشهد الاستراتيجي، خاصة في ظل فشل خلال ما عُرف بـ"حرب اثني عشر يومًا" في حماية منشآتها النووية ومواقع الرادار من الضربات الجوية المتكررة. (روسيا اليوم)

Advertisement