سلاح صينيّ مُتطوّر جدّاً وصل إلى إيران... إسرائيل تتحدّث عنه
Lebanon 24
20-01-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
" أنّ منصة "ناتسيف نت" الإسرائيليّة، قالت إنّ
الصين
زوّدت
إيران
بنظام دفاع جوي متطور من طراز "HQ-9B"، وهو النظام عينه الذي سبق أنّ تمّ توريده إلى مصر، ونُشِرَ في
جزيرة
سيناء.
وأشارت المنصة الإسرائيليّة إلى أنّ هذا التسليح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا حادًّا في التوترات الأمنية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول نوايا بكين وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الإسرائيليّ.
ولفتت "ناتسيف نت" إلى أن الصين، التي تنتقد
إسرائيل
لموافقتها المبدئية على تزويد تايوان بأنظمة دفاع، تنتهك بشكل صارخ اتفاق السلام المصري –
الإسرائيلي
عبر تزويد القاهرة بأنظمة دفاع جوي متطورة نُشرت في سيناء، المنطقة التي تخضع لقيود عسكرية محددة بموجب معاهدة "كامب ديفيد".
وأضافت أن
الكشف عن
تزويد إيران بالنظام الدفاعي عينه يُعقّد المشهد الاستراتيجي، خاصة في ظل فشل
طهران
خلال ما عُرف بـ"حرب اثني عشر يومًا" في حماية منشآتها النووية ومواقع الرادار من الضربات الجوية
الإسرائيلية
المتكررة. (روسيا اليوم)
