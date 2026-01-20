خلال 2026... مصر تستعدّ لتسديد مليارات الدولارات من الديون الخارجيّة

أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدوليّ، أنّ مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، منها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع لدى ، معظمها من ، وتُجدد بشكل مستمرّ. (روسيا اليوم)

Advertisement