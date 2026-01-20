تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

خلال 2026... مصر تستعدّ لتسديد مليارات الدولارات من الديون الخارجيّة

Lebanon 24
20-01-2026 | 05:21
خلال 2026... مصر تستعدّ لتسديد مليارات الدولارات من الديون الخارجيّة
خلال 2026... مصر تستعدّ لتسديد مليارات الدولارات من الديون الخارجيّة photos 0
أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدوليّ، أنّ مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، منها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع لدى البنك المركزي المصري، معظمها من دول الخليج، وتُجدد بشكل مستمرّ. (روسيا اليوم)
