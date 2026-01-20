بإشراف بن غفير... قوّات إسرائيليّة اقتحمت مقرّ وكالة "الأنروا" في القدس

اقتحمت قوات إسرائيلية مقرّ وكالة "الأونروا" في حيّ الشيخ جراح في ، وشرعت في هدم بعض المنشآت داخل المجمع، بإشراف مباشر من .



ووصف العملية بأنها "يوم تاريخي ويوم عيد"، وأضاف: "لسنوات طويلة تواجد داعمو الإرهاب هنا، واليوم يطردون مع كل ما بنوه، هذا ما سيحدث لأي داعم للإرهاب". (روسيا اليوم)

Advertisement