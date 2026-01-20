تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بإشراف بن غفير... قوّات إسرائيليّة اقتحمت مقرّ وكالة "الأنروا" في القدس
Lebanon 24
20-01-2026
|
05:47
photos
اقتحمت قوات إسرائيلية مقرّ وكالة "الأونروا" في حيّ الشيخ جراح في
القدس
، وشرعت في هدم بعض المنشآت داخل المجمع، بإشراف مباشر من
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
.
ووصف
بن غفير
العملية بأنها "يوم تاريخي ويوم عيد"، وأضاف: "لسنوات طويلة تواجد داعمو الإرهاب هنا، واليوم يطردون مع كل ما بنوه، هذا ما سيحدث لأي داعم للإرهاب". (روسيا اليوم)
