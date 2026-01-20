تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
10
o
بيروت
6
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
-5
o
زحلة
-5
o
بعلبك
-4
o
بشري
4
o
بيت الدين
-5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لافروف: الأنشطة التجارية الروسية مع إيران مستمرة
Lebanon 24
20-01-2026
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن
روسيا
لا ترى أي سبب لوقف الأنشطة التجارية مع
إيران
، وإنها ستواصل القيام بذلك وفقا لما تراه مناسبا، وذلك رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، بحسب "
رويترز
".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من
موسكو
اليوم الثلاثاء، أن دول
أوروبا
تحاول إقناع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتغيير موقفه بشأن
أوكرانيا
.
واعتبر أن بلاده "لم تفتقر قط لحسن النية بشأن تسوية الأزمة
الأوكرانية
لكن الغرب حاول تقويض كل الاتفاقيات". ورأى أنه "من غير المرجح الاتفاق مع قادة أوروبا الآن".
إلى ذلك، أكد مجدداً
التزام
موسكو بإيجاد حل
دبلوماسي
للأزمة الأوكرانية. وأضاف أن بلاده "مهتمة بتهدئة التوترات على كل المسارات بما في ذلك حول فنزويلا وإيران".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الحكومة البريطانية تستدعي السفير الروسي للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة
Lebanon 24
رويترز: الحكومة البريطانية تستدعي السفير الروسي للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة
20/01/2026 23:23:04
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل
Lebanon 24
سفير إيران لدى مصر: الاستعدادات مستمرة تحسبا لأي تصعيد مع إسرائيل
20/01/2026 23:23:04
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا مستمرة ومن الضروري إزالة الأسباب الجذرية للصراع
Lebanon 24
لافروف: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا مستمرة ومن الضروري إزالة الأسباب الجذرية للصراع
20/01/2026 23:23:04
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: الحدث الأهم في علاقاتنا مع إيران هو توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل
Lebanon 24
لافروف: الحدث الأهم في علاقاتنا مع إيران هو توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل
20/01/2026 23:23:04
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الأوكرانية
دبلوماسي
أوكرانيا
دونالد
أوروبا
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة
Lebanon 24
الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة
16:17 | 2026-01-20
20/01/2026 04:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب في حال تأهب قصوى.. هل تنقلب الإجراءات إلى عبء مكلف؟
Lebanon 24
تل أبيب في حال تأهب قصوى.. هل تنقلب الإجراءات إلى عبء مكلف؟
16:00 | 2026-01-20
20/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يصف المحادثات الروسية ب"الإيجابية"
Lebanon 24
ويتكوف يصف المحادثات الروسية ب"الإيجابية"
14:53 | 2026-01-20
20/01/2026 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية
Lebanon 24
"حماس" توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية
14:46 | 2026-01-20
20/01/2026 02:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قبضنا على "الدواعش" الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد
Lebanon 24
ترامب: قبضنا على "الدواعش" الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد
14:36 | 2026-01-20
20/01/2026 02:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
12:30 | 2026-01-20
20/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:17 | 2026-01-20
الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة
16:00 | 2026-01-20
تل أبيب في حال تأهب قصوى.. هل تنقلب الإجراءات إلى عبء مكلف؟
14:53 | 2026-01-20
ويتكوف يصف المحادثات الروسية ب"الإيجابية"
14:46 | 2026-01-20
"حماس" توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية
14:36 | 2026-01-20
ترامب: قبضنا على "الدواعش" الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد
14:34 | 2026-01-20
البحرين تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 23:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24