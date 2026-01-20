لافروف: الأنشطة التجارية الروسية مع إيران مستمرة

قال الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن لا ترى أي سبب لوقف الأنشطة التجارية مع ، وإنها ستواصل القيام بذلك وفقا لما تراه مناسبا، وذلك رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، بحسب " ".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي من اليوم الثلاثاء، أن دول تحاول إقناع الرئيس الأميركي بتغيير موقفه بشأن .



واعتبر أن بلاده "لم تفتقر قط لحسن النية بشأن تسوية الأزمة لكن الغرب حاول تقويض كل الاتفاقيات". ورأى أنه "من غير المرجح الاتفاق مع قادة أوروبا الآن".



إلى ذلك، أكد مجدداً موسكو بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. وأضاف أن بلاده "مهتمة بتهدئة التوترات على كل المسارات بما في ذلك حول فنزويلا وإيران".

Advertisement