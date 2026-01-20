"نتفليكس" تُلغي الموسم الثالث لمسلسل ميغان ماركل

أكدت مصادر أن مسلسل "مع حبي، " لن يعود بموسم ثالث على نتفليكس، حيث لا توجد أي خطط مستقبلية لاستكماله.



ومن المتوقع أن توجه اهتمامها نحو توسيع علامتها التجارية As Ever، التي أطلقت العام الماضي، مع تقديم محتوى مشابه مثل وصفات الطبخ والحرف اليدوية عبر حساباتها على ، لكن بشكل مختصر. (ارم نيوز)



Advertisement