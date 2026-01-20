ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية

دعا ، جدعون ساعر، إلى تصنيف منظمةً إرهابية، وذلك في بيان مشترك مع وزير الخارجية التشيكي بيتر ماكينكا.





ويمثل العمود الفقري لنفوذ النظام الداخلي والإقليمي، ويعد محورا رئيسيا في الجدل الدولي حول سياسات .

وفي معرض حديثه عن الوضع في ، قال ساعر إن "وراء قطع الإنترنت، يستمر قمع الشعب الإيراني"، متهما النظام بممارسة عنف شديد ضد مواطنيه.



وأضاف ساعر: "إن النظام الإيراني يذبح شعبه بوحشية في نضاله من أجل حريته. لقد نشر الحرس الثوري الإرهاب وعدم الاستقرار في وخارجه لعقود. والآن، يقودون مذبحة المواطنين الإيرانيين". (سكاي نيوز عربية)