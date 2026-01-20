تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:49
ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وذلك في بيان مشترك مع وزير الخارجية التشيكي بيتر ماكينكا.


ويمثل الحرس الثوري العمود الفقري لنفوذ النظام الإيراني الداخلي والإقليمي، ويعد محورا رئيسيا في الجدل الدولي حول سياسات طهران.
 
وفي معرض حديثه عن الوضع في إيران، قال ساعر إن "وراء قطع الإنترنت، يستمر قمع الشعب الإيراني"، متهما النظام بممارسة عنف شديد ضد مواطنيه.

وأضاف ساعر: "إن النظام الإيراني يذبح شعبه بوحشية في نضاله من أجل حريته. لقد نشر الحرس الثوري الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه لعقود. والآن، يقودون مذبحة المواطنين الإيرانيين". (سكاي نيوز عربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24