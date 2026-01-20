أردوغان: عهد الإرهاب انتهى

قال الرئيس ، إن "عهد الإرهاب في المنطقة انتهى"، ودعا إلى "تنفيذ مقتضيات وقف إطلاق النار في بين الحكومة وقوات سوريا "قسد"، ودمج عناصر التنظيم بالكامل ضمن ".



وأعرب الرئيس التركي، في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي في العاصمة عقب رئاسته اجتماع للحكومة ، ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، عن متابعته الدقيقة لكل تطور يجري في سوريا. (الامارات 24)

