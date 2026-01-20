تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في غرينلاند... "مفاجأة" غير متوقّعة لترامب

Lebanon 24
20-01-2026 | 09:00
في غرينلاند... مفاجأة غير متوقّعة لترامب
في غرينلاند... مفاجأة غير متوقّعة لترامب photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ العلماء اكتشفوا ضعفاً جيولوجيّاً في الغطاء الجليديّ لجزيرة غرينلاند قد يُسرّع انهيار أجزاء منها، ما قد يُعقد طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السيطرة عليها.

وكشفت دراسة نُشِرَت في مجلة "جيولوجي"، والتي أجراها الباحث يان يانغ من جامعة كاليفورنيا، وجود طبقة رسوبية رخوة تحت جزء كبير من الغطاء الجليدي في غرينلاند، ساهمت في ذوبان وتكون عدد كبير من الأنهار الجليدية وتفككها وانزلاقها إلى المحيط.

وتُشير الدراسة إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند أقل استقراراً بكثير، وأوضحت أنّ تلك الطبقة الرسوبية الرخوة المكونة من التربة والرمال منتشرة تحت جزء كبير من الغطاء الجليدي في الجزيرة، لكنها ليست موزعة بالتساوي، وتتراوح سماكة الرمال بين طبقات رقيقة بنحو 15 قدما في بعض المناطق، فيما تصل إلى 1000 قدم في مناطق أخرى.

وقال الباحثون، الذين تتبعوا بيانات زلزالية من 373 محطة في الجزيرة لمدة 20 عاما، إن وصول المياه إلى قاعدة الجليد قد يساهم في تكسير قوته وتسريع تدفقه إلى المحيط، ما يشير إلى أن بعض المناطق في غرينلاند أكثر عرضة لتغير المناخ مما تفترضه النماذج الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ هذه المعلومات قد تؤثر على طموحات ترامب بشأن غرينلاند، التي سعت واشنطن للحصول عليها معتبرة إياها ضرورة للأمن القومي الأميركي، رغم أنها جزء من مملكة الدنمارك منذ قرون. (سكاي نيوز)
 
دونالد ترامب

البريطانية

كاليفورنيا

سكاي نيوز

البريطاني

الجزيرة

دونالد

واشنطن

