مواطنون شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت مصر وهذه قوّتها

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية على بُعد 128 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، بلغت قوتها 3.5 على مقياس ريختر، على عمق 13 كيلومتراً.



وشعر بعض المواطنين بالهزة، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. (العربية)

