يضمّ عائلات لـداعش... معارك عنيفة في مُحيط مُخيّم الهول في سوريا

أعلنت قوّات الديمقراطيّة "قسد"، أنّ "قواتها تخوض معارك عنيفة مع الجيش السوريّ في محيط مخيّم الهول الذي يضمّ الآلاف من عائلات "داعش".

وفي هذا السياق، قال الجيش السوريّ: "سندخل منطقة مخيّم الهول لتأمينها بالتعاون مع قوى الأمن الداخليّ".