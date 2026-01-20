أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم

تُوفيت الستايلست ريهام عاصم، بعد تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، ونقلها إلى العناية المركزة بعد إصابتها بتجمع مياه على الرئة بسبب "الفيب"، وهي نوع من السجائر الإلكترونية ما تسبب لها في صعوبة شديدة في التنفس.



وبقيت عاصم وفق المعلومات، تحت الرعاية الطبية عدة أيام قبل أن تفارق الحياة. (العربية)