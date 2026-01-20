إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"!

دعا ، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إلى إدراج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك خلال بيان مشترك مع وزير الخارجية التشيكي بيتر ماكينكا.وبحسب وسائل إعلام عبرية، يشكل الحرس الثوري العمود الفقري لنفوذ النظام داخليًا وإقليميًا، ويعد عنصرًا رئيسًا في الدولي حول سياسات .وتتهم الحرس الثوري بالقيادة المباشرة للنشاطات الإقليمية ضدها، معتبرةً إياه الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة خارج حدود البلاد.وفي حديثه عن الأوضاع في ، أكد ساعر أن "قطع الإنترنت لا يوقف القمع المستمر للشعب الإيراني"، متهمًا النظام بممارسة العنف المفرط ضد مواطنيه.وأضاف ساعر: "النظام الإيراني يذبح شعبه بوحشية في سعيه نحو الحرية. لقد نشر الحرس الثوري الإرهاب وعدم الاستقرار في وخارجه لعقود طويلة، والآن يقود مذبحة بحق المواطنين الإيرانيين".(ارم نيوز)