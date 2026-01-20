تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول أميركي: 200 سجين ينتمون لداعش فروا من معتقل الشدادي

Lebanon 24
20-01-2026 | 10:30
مسؤول أميركي: 200 سجين ينتمون لداعش فروا من معتقل الشدادي
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن نحو 200 سجين من تنظيم داعش الإرهابي فروا من سجن الشدادي السوري بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المسؤول أن قوات الحكومة السورية عاودت القبض على الكثير منهم.
 
والرقم الذي قدمه المسؤول الأميركي أقل بكثير مما أعلنت عنه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس الاثنين، التي أشارت إلى فرار نحو 1500 سجين من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، محمّلة القوات الحكومية مسؤولية فرار السجناء بعد أن سيطرت على مدينة الشدادي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم "داعش"، ضمن عمليات تمشيط واسعة النطاق في مدينة الشدادي ومحيطها بريف الحسكة.

وقالت الوزارة في بيان: "إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصرا من تنظيم داعش كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة قوات "قسد"، دخلت وحدات من الجيش السوري إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"رويترز": نحو 200 من سجناء تنظيم داعش فرّوا من سجن الشدادي في سوريا بعد انسحاب "قسد"
رويترز: أكثر من 200 ضابط تابعين لنظام الأسد فروا إلى لبنان
الداخلية السورية: إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم الدولة من الذين فرّوا من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة
سوريا تطلب تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان.. عون: الملف مفتعل من أساسه
