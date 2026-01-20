مسؤول أميركي: 200 سجين ينتمون لداعش فروا من معتقل الشدادي

نقلت وكالة " " عن مسؤول أميركي قوله إن نحو 200 سجين من تنظيم داعش الإرهابي فروا من سجن الشدادي السوري بعد انسحاب قوات .



وأكد المسؤول أن قوات الحكومة عاودت القبض على الكثير منهم.

والرقم الذي قدمه المسؤول الأميركي أقل بكثير مما أعلنت عنه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس الاثنين، التي أشارت إلى فرار نحو 1500 سجين من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي جنوبي ، محمّلة القوات الحكومية مسؤولية فرار السجناء بعد أن سيطرت على مدينة الشدادي.



وأعلنت السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 81 عنصراً من تنظيم "داعش"، ضمن عمليات تمشيط واسعة النطاق في مدينة الشدادي ومحيطها الحسكة.



وقالت الوزارة في بيان: "إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصرا من تنظيم داعش كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة قوات "قسد"، دخلت وحدات من إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية". (إرم نيوز)