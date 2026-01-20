تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

برّاك: الغرض الأصلي من "قسد" قد انتهى

Lebanon 24
20-01-2026 | 10:54
برّاك: الغرض الأصلي من قسد قد انتهى
برّاك: الغرض الأصلي من قسد قد انتهى photos 0
اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، أنّ "الغرض الأصلي من "قوات سوريا الديمقراطية" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" على الأرض قد انتهى إلى حدّ كبير".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب برّاك: "تكمن الفرصة الأكبر للأكراد في سوريا حاليا في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد أشرع. توفر هذه اللحظة مسارا نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة تتمتع بحقوق المواطنة، والحماية الثقافية، والمشاركة السياسية — وهي أمور حُرِموا منها طويلا في ظل نظام بشار الأسد، حيث واجه العديد من الأكراد انعدام الجنسية، وقيودا على اللغة، وتمييزا ممنهجا".

وأضاف: "تاريخيا، كان الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا مبررا في المقام الأول كشراكة لمكافحة "داعش". وقد أثبتت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يقودها الأكراد، أنها الشريك البري الأكثر فاعلية في هزيمة خلافة داعش الإقليمية بحلول عام 2019، واحتجاز آلاف مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم في سجون ومعسكرات مثل "الهول" و"الشدادي". في ذلك الوقت، لم تكن هناك دولة سورية مركزية فاعلة يمكن الشراكة معها. إذ كان نظام الأسد ضعيفا، ومنازعا على السلطة، ولم يكن شريكاً قابلا للتطبيق ضد داعش".

وتابع: "أما اليوم، فقد تغير الوضع جذريا؛ إذ تمتلك سوريا الآن حكومة مركزية معترفا بها انضمت إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش (كعضو رقم 90 في أواخر عام 2025)، مما يشير إلى تحول نحو الغرب والتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وهذا يغير المنطق الذي قامت عليه الشراكة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية: فالغرض الأصلي من "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة داعش على الأرض قد انتهى إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز وعائلات داعش". (روسيا اليوم)
مبعوث أميركا لسوريا: انتهى الغرض الأصلي لقسد كقوة رئيسية لمكافحة داعش ودمشق مستعدة ومؤهلة للسيطرة على مراكز احتجاز عناصر التنظيم
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توم برّاك: لا أعتقد أن القصة قد انتهت بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24

