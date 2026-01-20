تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دمشق و"قسد" تتفقان على "الدمج السلمي" للحسكة.. ووقف إطلاق نار يبدأ اليوم

Lebanon 24
20-01-2026 | 11:54
دمشق وقسد تتفقان على الدمج السلمي للحسكة.. ووقف إطلاق نار يبدأ اليوم
دمشق وقسد تتفقان على الدمج السلمي للحسكة.. ووقف إطلاق نار يبدأ اليوم photos 0
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة السورية، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض لهجوم، مع إبداء انفتاحها على المسارات السياسية وتنفيذ اتفاقية 18 كانون ثاني بما يخدم الاستقرار.
 
ومن جهتها، كشفت الرئاسة السورية عن تفاهم مشترك حول مستقبل محافظة الحسكة يقضي بمنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع آلية تفصيلية للدمج العملي للمناطق.

ويقضي الاتفاق، في حال سيره وفق المخطط، ببقاء القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي دون دخول مركزهما، مع إرجاء مناقشة الجدول الزمني للتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمرحلة لاحقة.
 
كما نص التفاهم على عدم دخول الجيش السوري إلى القرى الكردية، حيث سيقتصر التواجد المسلح فيها على قوات أمن محلية من أبناء المنطقة. وفور صدور هذه التفاهمات، أعلنت وزارة الدفاع السورية رسمياً وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال أمام تنفيذ مخرجات الاتفاق الجديد.

مواضيع ذات صلة
تركيا: نأمل إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقسد عبر الحوار السلمي
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
"قسد": هناك تحركات جدية للمُضي نحو بدء تطبيق اتفاق 10 آذار مع دمشق
اتفاق بين الجيش السوري و"قسد".. وقف إطلاق النار ووقف القصف والاستهداف المتبادل في الرقة
