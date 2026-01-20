دمشق وقسد تتفقان على الدمج السلمي للحسكة.. ووقف إطلاق نار يبدأ اليوم

أعلنت قوات (قسد) التزامها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة ، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض لهجوم، مع إبداء انفتاحها على المسارات السياسية وتنفيذ اتفاقية 18 كانون ثاني بما يخدم الاستقرار.

ومن جهتها، كشفت الرئاسة السورية عن تفاهم مشترك حول مستقبل محافظة الحسكة يقضي بمنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع آلية تفصيلية للدمج العملي للمناطق.



ويقضي الاتفاق، في حال سيره وفق المخطط، ببقاء القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي دون دخول مركزهما، مع إرجاء مناقشة الجدول للتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمرحلة لاحقة.

كما نص التفاهم على عدم دخول إلى القرى الكردية، حيث سيقتصر التواجد المسلح فيها على قوات أمن محلية من أبناء المنطقة. وفور صدور هذه التفاهمات، أعلنت السورية رسمياً وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال أمام تنفيذ مخرجات الاتفاق الجديد.



