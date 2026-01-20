بسبب "نقاط الضعف الاقتصادية".. طبريا في مرمى محاولات التجنيد الإيرانية

كشف " " عن رصد حملات إيرانية مكثفة تهدف إلى تجنيد جواسيس داخل ، مشيراً إلى أن مدينة طبريا تأتي على رأس قائمة المدن المستهدفة، وذلك وفق ما أوردته صحيفة " " .



وأفادت التقديرات الأمنية بأن الاستخبارات المعادية، ولا سيما ، تعمل على تحديد نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية في طبريا لاستغلالها في عمليات التجنيد. ويركز المشغلون على استغلال الظروف المعيشية الصعبة عبر تقديم إغراءات مالية ووعود كاذبة، مستهدفين بشكل خاص فئة الشباب والساكنين الذين يفتقرون لفرص عمل، مما قد يورطهم في أنشطة أمنية خطيرة دون إدراك كامل للعواقب.



وفي هذا الصدد، اجتمع ممثلو "الشاباك" مع رئيس بلدية طبريا، نيفيا، حيث أبدوا مخاوفهم من تعرض المدينة لهذا الخطر، وأوصوا بضرورة إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق لتعزيز الوعي المجتمعي.

من جانبه، أصدر رئيس البلدية توجيهاته بتكثيف حملات التوعية، داعياً السكان، والشباب تحديداً، إلى ضرورة الحذر وتجنب الانجرار وراء أي عروض أو استفسارات مشبوهة قد تصلهم عبر منصات التواصل أو وسائل أخرى.





