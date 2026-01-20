تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب "نقاط الضعف الاقتصادية".. طبريا في مرمى محاولات التجنيد الإيرانية

Lebanon 24
20-01-2026 | 12:08
A-
A+
بسبب نقاط الضعف الاقتصادية.. طبريا في مرمى محاولات التجنيد الإيرانية
بسبب نقاط الضعف الاقتصادية.. طبريا في مرمى محاولات التجنيد الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن رصد حملات إيرانية مكثفة تهدف إلى تجنيد جواسيس داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن مدينة طبريا تأتي على رأس قائمة المدن المستهدفة، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت التقديرات الأمنية بأن الاستخبارات المعادية، ولا سيما الإيرانية، تعمل على تحديد نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية في طبريا لاستغلالها في عمليات التجنيد. ويركز المشغلون على استغلال الظروف المعيشية الصعبة عبر تقديم إغراءات مالية ووعود كاذبة، مستهدفين بشكل خاص فئة الشباب والساكنين الذين يفتقرون لفرص عمل، مما قد يورطهم في أنشطة أمنية خطيرة دون إدراك كامل للعواقب.

وفي هذا الصدد، اجتمع ممثلو "الشاباك" مع رئيس بلدية طبريا، يوسي نيفيا، حيث أبدوا مخاوفهم من تعرض المدينة لهذا الخطر، وأوصوا بضرورة إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق لتعزيز الوعي المجتمعي.
 
من جانبه، أصدر رئيس البلدية توجيهاته بتكثيف حملات التوعية، داعياً السكان، والشباب تحديداً، إلى ضرورة الحذر وتجنب الانجرار وراء أي عروض أو استفسارات مشبوهة قد تصلهم عبر منصات التواصل أو وسائل أخرى.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين: تهديدات ترامب والأزمة الاقتصادية ضيقا هامش المناورة أمام طهران
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: "قسد" تحاول فرض التجنيد الإجباري في حلب
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "مهر": وزير الخارجية الإيراني سيزور لبنان مع وفد اقتصادي يوم الخميس
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الأمن العام الإسرائيلي

جهاز الأمن العام

العام الإسرائيلي

الأمن العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-01-20
Lebanon24
16:17 | 2026-01-20
Lebanon24
16:00 | 2026-01-20
Lebanon24
14:53 | 2026-01-20
Lebanon24
14:46 | 2026-01-20
Lebanon24
14:36 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24