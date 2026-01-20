تجنيد إجباري لطلاب المدارس.. تصعيد حوثي جديد بذريعة دعم فلسطين

تواصل جماعة تجنيد الآلاف من المقاتلين اليمنيين في مناطق سيطرتها، تحت مزاعم "الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني"، واستعدادا "لجولات أخرى" من الصراع.وأجبرت الجماعة طلاب المرحلة الثانوية في شمال اليمن، على الخضوع للمستوى الثاني من الدورات التدريبية العسكرية التي تنفذها الميليشيا تحت مسمى "طوفان ".وطبقًا لتعميم صادر عن " " في حكومة الميليشيا، غير المعترف بها دوليًا، أمس الاثنين، فإن زعيم الحوثيين، ، وجّه بـ"الإعداد والتجهيز لجولات أخرى" من الإسناد.ويشير التعميم المسرّب على ، إلى "أهمية" الدور المقبل في عملية الإسناد، من خلال "الإعداد والتجهيز والتأهيل لمعلمينا وطلابنا في المدارس الثانوية".وأكد التعميم أن الدورات العسكرية في مستواها الثاني ستقام في المدارس من قبل "مؤهلي التعبئة" بالمديريات وبالتنسيق مع "التعبئة العامة" بالمحافظات.وعقب انخراطها في الصراع الإقليمي أواخر العام 2023، شرعت جماعة الحوثي في تحويل المدارس والجامعات في مناطق سيطرتها، إلى مراكز تعبئة عسكرية وتجنيد إجباري للمقاتلين، شملت مئات الآلاف من الطلاب، ضمن برنامج "التعبئة الشعبية العامة" الذي دعا إليه زعيم الحوثيين.وبحسب تقرير صادر عن تحالف "ميثاق العدالة من أجل اليمن" العام المنصرم، فقد جند الحوثيون منذ أيلول 2015، وحتى الشهر ذاته من العام 2024، نحو 7171 طفلا يمنيا، قتل منهم 5552 أثناء الأعمال القتالية والعسكرية. (ارم نيوز)