Najib Mikati
عربي-دولي

الرئاسة السورية تعلن تفاهمًا مع "قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة

Lebanon 24
20-01-2026 | 12:46
الرئاسة السورية تعلن تفاهمًا مع قسد حول مستقبل محافظة الحسكة
الرئاسة السورية تعلن تفاهمًا مع قسد حول مستقبل محافظة الحسكة photos 0
أكدت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة.


وأشارت الرئاسة، في بيان، إلى الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية، تمهيدًا لإعداد خطة تفصيلية تحدد الآلية العملية لدمج المناطق.


وأضافت الرئاسة: "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".


وأضافت: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".


وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".


وأكدت أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.


وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.


وأشارت إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم. (سكاي نيوز) 
مؤسسات الدولة

وزير الدفاع

الديمقراطية

الديمقراطي

سكاي نيوز

ديمقراطي

التزام

