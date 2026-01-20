تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حرب "الترددات" في إيران.. إغلاق آلاف محطات ستارلينك

Lebanon 24
20-01-2026 | 13:12
A-
A+
حرب الترددات في إيران.. إغلاق آلاف محطات ستارلينك
حرب الترددات في إيران.. إغلاق آلاف محطات ستارلينك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت هيئة البث الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الأمن نجحت في إغلاق "40 ألف محطة" لخدمة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على تدفق المعلومات ومنع المتظاهرين من الوصول إلى الإنترنت الفضائي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل موجة احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد منذ مطلع يناير الجاري. وبينما لم يتضح ما إذا كانت الأجهزة قد صودرت ميدانياً أم جرى تعطيل إشاراتها تقنياً، تشير تقارير فنية إلى أن السلطات استخدمت تقنيات "تشويش موجه" متطورة لرصد "البصمة الرقمية" للهوائيات المكشوفة، مما أدى إلى انخفاض جودة الخدمة بنسب وصلت إلى 80% في بعض المناطق.

تلقي الحكومة الإيرانية باللائمة في الاضطرابات الحالية على جهات خارجية، حيث اتهمت القيادة الإيرانية كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام تقنيات مثل "ستارلينك" لتأجيج الشارع وتوجيه التظاهرات.
 
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، يواجه مستخدمو هذه الأجهزة عقوبات صارمة تصل إلى السجن، خاصة وأن القانون الإيراني يحظر حيازة هوائيات الإنترنت الفضائي غير المرخصة.

ويُذكر أن خدمة الإنترنت الأرضي والمحمول مقطوعة عن غالبية الشعب الإيراني منذ الثامن من يناير، مما جعل "ستارلينك" النافذة الوحيدة المتبقية لرفع الفيديوهات والتواصل مع العالم الخارجي، قبل أن تبدأ السلطات حملتها الأخيرة لتحييد هذه المحطات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: أحداث إيران "حرب إرهابية" صُممت على نمط "البيجر" اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": إيلون ماسك يعرض خدمة الإنترنت عبر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" مجانًا في إيران مع استمرار انقطاع الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران بلا إنترنت.. تشويش يطال "ستارلينك" و"قوائم بيضاء" تعيد الامتيازات
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

الألمانية

الإيرانية

سبيس إكس

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-01-21
Lebanon24
02:23 | 2026-01-21
Lebanon24
02:16 | 2026-01-21
Lebanon24
02:07 | 2026-01-21
Lebanon24
02:04 | 2026-01-21
Lebanon24
01:56 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24